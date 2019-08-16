2019-08-16T11:06:59+03:00
Происшествия

Минэкологии проверит свалки около Жуковского

Они могли стать причиной аварийной посадки самолета
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Министерство экологии проверит мусорные свалки, которые могли стать причиной аварийной посадки самолетаМинистерство экологии проверит мусорные свалки, которые могли стать причиной аварийной посадки самолетаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство экологии совместно с Росприроднадзором проверят все мусорные объекты в районе аэропорта "Жуковский". Там накануне совершил аварийную посадку самолет А321. Лайнер сел прямо в кукурузное поле. Причиной происшествия стали чайки, которые залетели в двигатели самолета. Эксперты начали бить тревогу, дескать это все из-за свалок, где живут птицы.

- Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для проверки информации о возможном скоплении птиц на мусорных объектах рядом с аэропортом Жуковский. Она начинает работать утром в пятницу, - сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, вблизи Жуковского могут находится две свалки, которые могли привлечь птиц. Это сортировочная станция компании "Экосервис" и нелегальная свалка у озера Глушица. Их, в первую очередь, и проверит комиссия, пишет ТАСС.

Напомним, аварийная посадка самолета произошла утром 15 августа. На борту лайнера находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря умелым действиям пилота все остались живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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