"Если Трамп правда работает над этой идеей, то он сошел с ума": в Дании возмутились желанием американского президента купить Гренландию

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-16T11:43:06+03:00

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своем желании приобрести Гренландию, крупнейший в мире остров, принадлежавший Дании. Пока неизвестно, насколько реальны намерения американского президента. Часть его соотечественников отнеслась к этому как к шутке, но были и те, кто всерьез поддержал инициативу. Они объяснили это экономической целесообразностью с точки зрения военного присутствия США в Арктике.

В Дании к такой инициативе отнеслись, мягко говоря, отрицательно.

- Если это правда, что Трамп работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна, - резко высказался об этом представитель Датской народной партии Сёрен Есперсен. Его цитирует издание Jyllands Posten.

Не понравилась эта идея и представителям других партий.

- Гренландия не на продажу! Времена, когда можно было купить территории и людей, давно прошли, - написал в своем Twitter Микаэль Оструп из Левой партии.

А кто-то из политиков и вовсе забеспокоился за будущее Гренландии и Дании в целом. Так, представитель Радикальной партии Мартин Лидергорд указал на то, что действия Трампа могут привезти к милитаризации Гренландии и меньшей самостоятельности для её жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU