На небоскреб в Гонконге забрался человек-паук с плакатом о прекращении протестов

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-16T12:17:12+03:00

С собой экстремал прихватил плакат, в центре которого было изображено символичное рукопожатие двух стран Китая и Гонконга Фото: REUTERS

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Альпинист из Франции разместил на небоскребе плакат с призывом к народу Китаю и Гонконга примириться. Алена Робера прозвали «французский человек паук» за экстремальные подъемы на самые высокие здания мира. Причем Ален зачастую не пользуется страховкой и не согласовывает с властями и владельцами зданий свои акции.

В этот раз он поднялся на высоту 68 этажа небоскреба центра Cheung Kong. Здание принадлежит бизнесмену Ли Ка-Шину, который также выступает за прекращение массовых протестов, пишет Deccanherald.

С собой экстремал прихватил плакат, в центре которого было изображено символичное рукопожатие двух стран Китая и Гонконга. Причиной конфликта и многочисленных акций протеста в Гонконге стал законопроект, который бы наладил процесс выдачи подозреваемых в нарушении закона КНР из Гонконга в материковый Китай. Волна недовольства была такой сильной, что законопроект пришлось снять. Но антиправительственные протесы продолжились.

- Возможно, то, что я делаю, может понизить градус напряжения или хотя бы вызовет улыбку. Я на это надеюсь, - сказал Роберт перед тем, как забраться на небоскреб.

Это не первый подъем Алена на небоскребы, который привлек внимание журналистов. В 2011 году он покорил самое высокое здание Европы – 261 метр.

Позже ему удалось забраться на самое высокое здание планеты. А вот покорение башни «Запад» центра «Федерация» закончилось для альпиниста арестом.

На своей странице в инстаграм экстремал рассказывает о каждом своем подъеме, нередко «балуя» подписчиков необычными акциями, такими как подъем в домашнем халате.

ИСТОЧНИК KP.RU