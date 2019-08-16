Президент Индонезии предложил лишить Джакарту статуса столицы
Президент Индонезии Джоко Видодо официально обратился к парламенту с предложением перенести столицу страны из провинции Джакарта на остров Калимантан. Соответствующая инициатива была озвучена в пятницу, 16 августа, на торжественной церемонии, посвященной 74-й годовщине независимости республики.
"Я прошу у вас разрешения переместить национальную столицу на [остров] Калимантан", - сказал глава государства, обращаясь к парламенту.
Видодо заверил собравшихся, что такое решение станет демонстрацией стремления индонезийского народа к экономическому равенству и справедливости. Саму же новую столицы предлагается сделать символом национальной самобытности, передает Reuters.
Сайт kp.ru писал, что перенос главного города Индонезии за пределы острова Ява займет около десяти лет и будет стоить свыше 32 миллиардов долларов. При этом где именно разместится столица, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU