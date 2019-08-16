Глазьев оставит пост советника Путина по экономическим вопросам

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-16T13:52:17+03:00

И станет новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии

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Сергей Глазьев оставит пост советника президента России Владимира Путина по экономическим вопросам и перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию. Там его ждет должность министра по интеграции и макроэкономике, которую ранее занимала Татьяна Валовая.

Сайт kp.ru писал, что пост освободился в конце мая после того, как россиянку назначили главой офиса ООН в Женеве.

"Проект решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по кандидатуре Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК был одобрен главами правительств на недавнем заседании межправсовета, которое прошло 9 августа в Чолпон-Ате", - сообщили в пресс-службе комиссии.

Теперь утвердить назначение должны члены Высшего Евразийского экономического совета, а именно главы государств-членов объединения. Вопрос поднимут на заседании, которое состоится 1 октября в Ереване, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU