2019-08-16T15:35:13+03:00
Общество

Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств

Члены комиссии назвали проект режиссера Серебренникова "важным социально-эстетическим и культурным явлением российской культурной жизни"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средствЭксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средствФото: ТАСС
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Эксперты, которые ранее проводили комплексную финансово-экономическую и искусствоведческую проверку по делу "Седьмой студии" заявили, что им не удалось выяснить, расходовалось ли финансирование организации нецелевым образом.

При этом члены комиссии отметили, что проект "Платформа" российского режиссера Кирилла Серебренникова был "значимым культурным явлением".

- Определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета, - подчеркнула судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова.

Таким образом, по словам экспертов, невозможно "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

- Проект "Платформа" стал важным социально-эстетическим и культурным явлением российской культурной жизни первой половины нашего десятилетия, - также отметили члены комиссии, пишет "Интерфакс".

Данную экспертизу назначил Мещанский суд 15 апреля текущего года по инициативе судьи. Ранее она ознакомилась с финансовой экспертизой, проведенной на следствии и представленной прокурорами.

Напомним, участников дела "Седьмой студии" судят за хищение 133 млн. бюджетных рублей. Эта сумма была выделена в 2011-2014 годах АНО на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года Мосгорсуд отменил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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