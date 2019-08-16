2019-08-16T18:37:27+03:00
Политика

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Макрона

Встреча лидеров пройдет в начале следующей недели в резиденции форт Брегансон
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Переговоры лидеров пройдут в начале следующей неделиПереговоры лидеров пройдут в начале следующей неделиФото: REUTERS
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Конфликт на Украине, обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС станут основными темами переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на встрече 19 августа.

"Конечно, Иран, ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг его ядерной программы. И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом. Ну и затем, конечно, Сирия и Ливия" – передает ТАСС слова помощника президента по международным делам Юрий Ушаков.

Также Ушаков отметил, что немаловажной темой станет конфликт на территории Украины и возможные пути его урегулирования. В том числе, в рамках нормандского формата, встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции.

В понедельник, 19 августа, состоится однодневный рабочий визит президента России во Францию по приглашению Макрона. Местом их встречи станет Форт Брегансон, официальная летняя резиденция французских президентов на юге Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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