СЕГОДНЯ 19:55 2019-08-16T20:15:57+03:00

Суд в Москве оставил в СИЗО еще пятерых украинских моряков Фото: REUTERS

Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение границы РФ и грозит до четырех лет колонии

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Мосгорсуд признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.

В пятницу, 16 августа, стало известно о том, что Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов и Андрей Шевченко останутся в СИЗО до 24 октября. Сообщается, что судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора.

Напомним, всем фигурантам вменяется незаконное пересечение границы РФ и грозит до четырех лет колонии.

Ранее московский суд утвердил продление ареста Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Богдану Головашу и Сергею Попову, пишет "РИА-Новости".

Дело украинских моряков на данный момент насчитывает 20 томов."

Напомним, в конце ноября прошлого года в Черном море произошел инцидент. Три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Всем гражданам Украины ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года задержанным в Керченском проливе морякам было предъявлено окончательное обвинение.

Георгий Бовт: Надо блокировать Керченский пролив для прохода украинских судов.Обсуждаем главные новости дня с политологом и журналистом Георгием Бовтом.

ИСТОЧНИК KP.RU