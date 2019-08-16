Суд в Москве оставил в СИЗО еще пятерых украинских моряков
Мосгорсуд признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
В пятницу, 16 августа, стало известно о том, что Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов и Андрей Шевченко останутся в СИЗО до 24 октября. Сообщается, что судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора.
Напомним, всем фигурантам вменяется незаконное пересечение границы РФ и грозит до четырех лет колонии.
Ранее московский суд утвердил продление ареста Михаилу Власюку, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Богдану Головашу и Сергею Попову, пишет "РИА-Новости".
Дело украинских моряков на данный момент насчитывает 20 томов."
Напомним, в конце ноября прошлого года в Черном море произошел инцидент. Три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Всем гражданам Украины ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года задержанным в Керченском проливе морякам было предъявлено окончательное обвинение.
Георгий Бовт: Надо блокировать Керченский пролив для прохода украинских судов.Обсуждаем главные новости дня с политологом и журналистом Георгием Бовтом.
ИСТОЧНИК KP.RU