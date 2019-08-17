В России разрешили ставить автономера нового формата

СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-17T07:27:35+03:00

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Министерство внутренних дел России разрешило использовать автомобильные номера нового формата владельцам японских машин и мотоциклистам.

Речь идет о государственных знаках по ГОСТу Р 50577, который был утвержден в прошлом году, но переход на него отложили до 4 августа 2020-го, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

Издание отмечает, что автономера нового образца более компактные и удобные для крепления, но автомобилистам их нужно заказывать у частных компаний, имеющих специальное оборудование и разрешение на изготовление таких госзнаков: подразделения ГИБДД эти номера пока не выдают.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, для мотоциклов были разработаны номера, меньше нынешних почти на четверть, а японские, американские и некоторые отечественные машины (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») получат новые задние двухстрочные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU