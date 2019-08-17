В Гонконге тысячи учителей вышли на антиправительственный митинг

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-17T10:03:38+03:00

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В административном районе Китая – Гонконге учителя устроили пикет на площади парка Чатер-Гарден. Организаторами антиправительственной акции стал Профсоюз профессиональных учителей Гонконга. Они выступают против нового закона об экстрадиции подозреваемых из Гонконга а Китай, а также требуют расследовать инциденты применения силы полицией в отношении демонстрантов предыдущих пикетов.

Демонстранты планируют дойти до здания администрации. Правда, такой маршрут полиция не согласовала. Тем не менее отсутствие разрешения не остановило учителей. Точное количество участников шествия не известно. Очевидцы делятся снимками и видео в соцсетях, по их данным на улицы вышли несколько тысяч учителей.

Народные волнения в Гонконге продолжаются уже несколько недель. В пятницу 16 августа, французский альпинист призвал Китай и Гонконг к миру, разместив на небоскребе Гонконга флаг с символичным рукопожатием. Акция привлекла внимание журналистов, а вот на жителей Гонконга призывы к миру не подействовали – демонстрации на улицах продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU