СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-17T11:11:45+03:00

Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах Фото: Иван ВИСЛОВ

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В субботу, 17 августа, было отменено и задержано 25 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В 08:35 московского времени больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 11 рейсов задержано и девять отменены. Во Внуково задержали один рейс, в Шереметьево задержка – три.

Как писал ранее сайт kp.ru, в субботу, 17 августа, Гидрометцентр сообщил об опасности грядущих погодных изменений, которые относятся к «желтому» уровню опасности. Столицу ждут грозы, сильный ветер и понижение температуры.

Метеорологи не исключают падения веток и деревьев, рекламных конструкций, обрывы линий электропередач. Ожидаемые порывы ветра также могут стать причиной не только повреждений автомобилей, но и привести гибели человека. Предупреждение действует до 21.00 мсоковкого времени.

ИСТОЧНИК KP.RU