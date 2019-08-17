Глава Еврокомиссии прервал отпуск ради срочной операции

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-17T19:26:30+03:00

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск в Австрии ради срочной операции. 64-летнего политика доставили в Люксембург уже там госпитализировали, чтобы провести удаление желчного пузыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

"Главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему предстоит срочная холецистэктомия", - сообщается на сайте ЕК.

Данные о самочувствии Юнкера не приводятся.

Напомним, что полномочия люксембургского политика в качестве главы ЕК истекут в конце октября 2019 года. На место Юнкера, который занимал свой пост на протяжении пяти лет, уже выбран новый кандидат.

Сайт kp.ru писал, что речь идет о министре обороны Германии Урсуле фон дер Ляйене.

ИСТОЧНИК KP.RU