2019-08-17T19:26:30+03:00
Происшествия

Глава Еврокомиссии прервал отпуск ради срочной операции

Врачи удалят Жан-Клоду Юнкеру желчный пузырь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Глава ЕК Жан-Клод ЮнкерГлава ЕК Жан-Клод ЮнкерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск в Австрии ради срочной операции. 64-летнего политика доставили в Люксембург уже там госпитализировали, чтобы провести удаление желчного пузыря. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

"Главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему предстоит срочная холецистэктомия", - сообщается на сайте ЕК.

Данные о самочувствии Юнкера не приводятся.

Напомним, что полномочия люксембургского политика в качестве главы ЕК истекут в конце октября 2019 года. На место Юнкера, который занимал свой пост на протяжении пяти лет, уже выбран новый кандидат.

Сайт kp.ru писал, что речь идет о министре обороны Германии Урсуле фон дер Ляйене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время
Умер Ричард Уильямс, нарисовавший кролика Роджера
Заседание СБ ООН по Сирии вновь отменили из-за самочувствия Педерсена
ЕС призвал Гонконг отказаться от насилия в отношении протестующих
Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов
Дороги Катара начали выкрашивать в голубой цвет, чтобы охладить улицы
В Чебоксарах до конца года откроют новую многопрофильную поликлинику
Хуситы атаковали объекты саудовской нефтедобывающей компании
Военсовет и оппозиция Судана подписали соглашение о переходном периоде
Роналду станцевал безумные танцы в новой рекламе
Малком и Дриусси пропустят матч с "Ахматом" из-за травм
Голодный француз застрелил официанта за долгое ожидание сэндвича
Во время запуска фейерверков во Франции пострадали 13 человек
Пожар на судне в Индонезии унес жизни не менее семи человек
"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе
СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321
Китай обвинил США в «обелении» беспорядков в Гонконге
У врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения
СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА
Экс-гендиректор телеканала «Рустави 2» создал новую телекомпанию
Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США