2019-08-17T21:30:45+03:00
Происшествия

Военный вертолёт упал во Львовской области

В результате инцидента обошлось без пострадавших
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военный вертолёт Ми-2 потерпел крушение во Львовской областиВоенный вертолёт Ми-2 потерпел крушение во Львовской областиФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине. Инцидент произошел в пятницу, 16 августа, около 15:30 на аэродроме Броды во Львовской области.

Согласно данным регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вертолет упал вскоре после взлета с высоты около 3—4 метров, приземлившись на правый бок. В момент ЧП на борту находились два члена экипажа.

В ведомстве уточнили, что вертолет после падения не воспламенился. Пострадавших в результате происшествия также нет.

"Пожарно-спасательные подразделения не привлекались", - сообщается на сайте Главного управления ГСЧС по Львовской области.

Сайт kp.ru писал, что еще один вертолет той же модели потерпел крушение месяцем ранее. Ми-2 участвовал в работах по опрыскиванию полей в районе населенного пункта Яблочное Сумской области, но неожиданно рухнул. Пилот погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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