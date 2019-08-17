2019-08-17T22:27:03+03:00
Политика

Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии

На следующий год намечено множество мероприятий в данной сфере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны России Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей ШойгуФото: REUTERS
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Военное сотрудничество России и Сербии развивается очень активно, и количество совместных мероприятий только растет. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Довольно спокойно, уверенно идет наше военно-техническое сотрудничество, несмотря на те препятствия, которые нам пытаются построить. Тем не менее у нас все идет по плану", - сказал глава ведомства на встрече со своим сербским коллегой Александаром Вулиным.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается подготовка к совместным военным учениям, которые наверняка пройдут успешно, да и на следующий год запланировано много подобных мероприятий. Речь идет о событиях не только в сфере ВТС, но и по направлению образования, культуры и др., передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Сербии провели опрос касательно отношения молодежи к России. Оказалось, что сотрудничество с нашей страной выглядит гораздо предпочтительнее, чем вступление в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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