Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали не менее 40 человек
В результате взрыва, прогремевшего в разгар веселой свадьбы в Кабуле, погибли не менее 40 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
Пострадавших уже развезли по больницам города, многие находятся в очень тяжелом состоянии. По словам очевидцев, в банкетном зале после взрыва лежали десятки тел. Телеканал отмечает, что в помещении, где поздравляли молодоженов, было очень много людей.
Сотрудники заведения убирают зал после взрываФото: REUTERS
В пресс-службе МВД Афганистана рассказали, что взрыв устроил террорист-смертник. Причем представители запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» уже заявили, что не имеют никакого отношения к этой атаке.
Пока ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атакуФото: REUTERS
Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в одном из свадебных залов Кабула прогремел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск). Ранее сообщалось о 20 раненых.
ИСТОЧНИК KP.RU