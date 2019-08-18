Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали не менее 40 человек

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-18T06:41:08+03:00

Взрыв в банкетном зале прогремел, когда там собралось множество людей Фото: REUTERS

Пострадали, по данным местных СМИ, около 100 приглашенных на банкет [фото]

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В результате взрыва, прогремевшего в разгар веселой свадьбы в Кабуле, погибли не менее 40 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Пострадавших уже развезли по больницам города, многие находятся в очень тяжелом состоянии. По словам очевидцев, в банкетном зале после взрыва лежали десятки тел. Телеканал отмечает, что в помещении, где поздравляли молодоженов, было очень много людей.

Сотрудники заведения убирают зал после взрываФото: REUTERS

В пресс-службе МВД Афганистана рассказали, что взрыв устроил террорист-смертник. Причем представители запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» уже заявили, что не имеют никакого отношения к этой атаке.

Пока ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атакуФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в одном из свадебных залов Кабула прогремел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск). Ранее сообщалось о 20 раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU