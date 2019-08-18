Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, пострадали более 180 человек
Больницы Кабула переполнены ранеными, которые продолжают поступать в медицинские учреждения города после взрыва на свадьбе. По последним данным МВД Афганистана, погибли 63 человека, пострадали 182, передает агентство Reuters. Ранее сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших.
Издание публикует жуткие фотографии раненых на больничных койках, в городских клиниках не хватает мест, поэтому многие лежат на каталках, расставленных вдоль стен в коридорах.
В городских больницах не хватает палат для раненыхФото: REUTERS
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
«Я решительно осуждаю теракт на свадьбе, совершенный минувшей ночью. Это мерзкое и бесчеловечное нападение является преступлением против человечности. Мои искренние соболезнования и молитвы семьям погибших. Пусть жертвы покоятся с миром», - написал он на своей странице в Twitter.
Пока ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атакуФото: REUTERS
Напомним, как писал сайт kp.ru, террорист-смертник подорвал себя в банкетном зале, где многочисленные гости поздравляли молодоженов. Талибы (запрещенная в России экстремистская организация) уже заявили о своей непричастности к этой атаке.
ИСТОЧНИК KP.RU