Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, пострадали более 180 человек

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-18T08:27:40+03:00

По словам очевидцев, в банкетном зале после взрыва лежали десятки тел Фото: REUTERS

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Больницы Кабула переполнены ранеными, которые продолжают поступать в медицинские учреждения города после взрыва на свадьбе. По последним данным МВД Афганистана, погибли 63 человека, пострадали 182, передает агентство Reuters. Ранее сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших.

Издание публикует жуткие фотографии раненых на больничных койках, в городских клиниках не хватает мест, поэтому многие лежат на каталках, расставленных вдоль стен в коридорах.

В городских больницах не хватает палат для раненыхФото: REUTERS

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Я решительно осуждаю теракт на свадьбе, совершенный минувшей ночью. Это мерзкое и бесчеловечное нападение является преступлением против человечности. Мои искренние соболезнования и молитвы семьям погибших. Пусть жертвы покоятся с миром», - написал он на своей странице в Twitter.

Пока ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атакуФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, террорист-смертник подорвал себя в банкетном зале, где многочисленные гости поздравляли молодоженов. Талибы (запрещенная в России экстремистская организация) уже заявили о своей непричастности к этой атаке.

ИСТОЧНИК KP.RU