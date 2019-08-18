Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-18T11:22:34+03:00

На митинге в Манчестере американский лидер попросил охрану вывести мужчину в майке с надписью «Трамп-2020»

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В ходе своего выступления на митинге в американском Манчестере президент США Дональд Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника и попросил охрану вывести мужчину, который был одет в майку с надписью «Трамп-2020».

Как сообщает Fox News, во время речи Трампа на мероприятии появилась группа недовольных политикой президента. Они пытались сорвать выступление, и охрана начала выводить протестующих. В этот момент американский лидер указал на мужчину по имени Фрэнк Доусон и попросил вывести его.

«У этого парня серьёзные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», - сказал глава Белого дома стороннику республиканской парии.

После того как президент узнал о своей ошибке, он позвонил мужчине и поблагодарил за поддержку, но извиняться не стал. Доусон сообщил, что не обижается на главу государства.

Напомним накануне, Трамп похвастался тем, что по числу зрителей во время выступления в Манчестере смог «побить беспрецедентный рекорд» певца и композитора Элтона Джона.

ИСТОЧНИК KP.RU