Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
В ходе своего выступления на митинге в американском Манчестере президент США Дональд Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника и попросил охрану вывести мужчину, который был одет в майку с надписью «Трамп-2020».
Как сообщает Fox News, во время речи Трампа на мероприятии появилась группа недовольных политикой президента. Они пытались сорвать выступление, и охрана начала выводить протестующих. В этот момент американский лидер указал на мужчину по имени Фрэнк Доусон и попросил вывести его.
«У этого парня серьёзные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», - сказал глава Белого дома стороннику республиканской парии.
После того как президент узнал о своей ошибке, он позвонил мужчине и поблагодарил за поддержку, но извиняться не стал. Доусон сообщил, что не обижается на главу государства.
Напомним накануне, Трамп похвастался тем, что по числу зрителей во время выступления в Манчестере смог «побить беспрецедентный рекорд» певца и композитора Элтона Джона.
ИСТОЧНИК KP.RU