Нино Бурджанадзе: выход Грузии из СНГ был ошибкой

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-18T13:04:43+03:00

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Выход Грузии из Содружество Независимых Государств был политическим жестом, который только навредил стране. Соответствующие заявление сделала экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

«Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», - передает ее слова РИА «Новости».

Политик подчеркнула, что своим решением Грузия допустила ошибку, поскольку нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитета.

По словам Бурджанадзе, Грузия покинула площадку, которая давала возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами других государств содружества, «озвучивать все проблемы и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание».

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Нино Бурджанадзе назвала «позором» то, что руководство Грузии не идёт на диалог с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU