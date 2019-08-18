Нино Бурджанадзе: выход Грузии из СНГ был ошибкой
Выход Грузии из Содружество Независимых Государств был политическим жестом, который только навредил стране. Соответствующие заявление сделала экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.
«Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», - передает ее слова РИА «Новости».
Политик подчеркнула, что своим решением Грузия допустила ошибку, поскольку нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитета.
По словам Бурджанадзе, Грузия покинула площадку, которая давала возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами других государств содружества, «озвучивать все проблемы и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание».
Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» Нино Бурджанадзе назвала «позором» то, что руководство Грузии не идёт на диалог с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU