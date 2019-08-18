В Генштабе Британии сообщили о росте «российской угрозы»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-18T15:30:59+03:00

По словам главы ведомства, Запад должен обратить внимание на опасность влияния России на третьи страны

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В своей Стратегии национальной безопасности Соединённое Королевство недооценило скорость и серьёзность усиления «российской угрозы». Соответствующее заявление сделал начальник британского Генштаба Ник Картер, призвав Запад разработать необходимые методы, чтобы «защитить правду».

«Они очень хорошо используют возможности, которые очень легко отрицать. Они умеют манипулировать информационной средой и излагать свою версию правды», - передает The Times слова главы Генштаба.

Картер заявил, что российские военные сильны в киберпространстве и «могут заставить страны почувствовать, что Россия, вероятно, является лучшим союзником или лучшей ставкой с точки зрения поддержки, чем Запад». Таким образом, по мнению британского генерала, Москва наращивает свое влияние на страны третьего мира.

Начальник Генштаба отметил, что решения проблемы «российской угрозы» пока нет, но предложил усилить контрразведку и вложить больше средств в модернизацию армии, привлекая экспертов по кибербезопасности.

Ранее Картер признал превосходство российской армии в таких областях, как артиллерия, радиоэлектронная борьба и компьютерные технологии. Он заявил, что Москва располагает военными возможностями, на которые Лондону нечем ответить

ИСТОЧНИК KP.RU