В России вступили в силу новые правила провоза багажа через границу

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-19T04:57:39+03:00

В России изменились правила провоза фруктов, овощей и растений через границу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь из-за рубежа можно привезти с собой из-за рубежа не более 5 кг овощей или фруктов и только три букета цветов

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В понедельник, 19 августа, в России вступили новые правила ввоза фруктов, овощей и растений из-за границы.

С сегодняшнего дня один человек может провезти на территорию страны в ручной клади или багаже не больше пяти килограммов овощей или фруктов и не поле трех букетов цветов, причем каждый из них должен состоять максимум из 15 цветков, листьев или других частей растений.

Чтобы ввезти более крупную партию так называемой подкарантинной продукции, нужно оформить фитосанитарные сертификаты. Если не предъявить на границе сопроводительные документы, плоды вернут обратно или уничтожат.

Эти требования касаются всех видов транспорта: самолетов, автомобилей, судов и поездов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых посылок. Распространяются новые правила и на членов экипажей, не только не пассажиров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в перечень продуктов с высоким фитосанитарным риском вошли финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, в списке также значатся бобовые и орехи, огурцы и помидоры, , различные виды капусты, морковь, репа, редис, всевозможные луковицы и клубни, новогодние ёлки и ветки хвойных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU