Путин с Макроном во Франции обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Иране и на Украине

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-19T07:10:03+03:00

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В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона посетит Францию с рабочим визитом. Встреча лидеров двух стран пройдет в летней резиденции президента республики Брегансон, сообщает пресс-служба Кремля.

Ожидается, что президенты России и Франции в ходе переговоров обсудят не только двусторонние отношения и перспективы сотрудничества государств, но и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В частности, основными темами беседы станет урегулирование в Сирии, Ливии и на Украине, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU