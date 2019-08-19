2019-08-19T07:33:49+03:00
Экономика

Названы крупнейшие должники России

В тройку лидеров вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сама Россия должна иностранным кредиторам свыше 53 млрд долларовСама Россия должна иностранным кредиторам свыше 53 млрд долларовФото: REUTERS
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Белоруссия, Украина и Венесуэла являются крупнейшими должниками России. Всего существует минимум 17 стран, которые обязаны выплатить Москве около 27 миллиардов долларов.

Крупнейшие должники России:

1. Белоруссия - 7,5 млрд долларов

2. Украина - 3,7 млрд долларов

3. Венесуэла - 3,15 млрд долларов

Только Минск задолжал России свыше 7,5 млрд долларов. Эту информацию подтвердили в министерстве финансов Белоруссии.

Долг Украины составляет примерно 3,7 млрд долларов, но в самом Киеве признают лишь сумму в 610 млн долларов, накопившуюся еще в начале 1990-х годов.

Замыкает тройку лидеров Венесуэла. Власти Боливарианской Республики должны выплатить Москве 3,15 млрд долларов до 2027 года.

Чуть меньше задолжала Куба, а дальше со значительным отрывом идут Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен. Сама России на 1 августа 2019 года остается должна мировым державам порядка 53,8 млрд долларов, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что только с начала 2019 года сумма долга Москвы перед иностранными кредиторами выросла в 1,5 раза.

Крупнейшие должники России:

1. Белоруссия - 7,5 млрд долларов

2. Украина - 3,7 млрд долларов

3. Венесуэла - 3,15 млрд долларов

ИСТОЧНИК KP.RU

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