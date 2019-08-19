2019-08-19T09:07:10+03:00
Политика

"Это интересно": Трамп подтвердил готовность купить Гренландию

Президент США может поднять данный вопрос на переговорах с датскими властями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в приобретении Гренландии. Глава государства заявил, что "стратегически это интересно", и соответствующий вопрос может быть поднят, если в течение недели политик нанесет визит в Данию.

"По сути, это крупная сделка с недвижимостью", — пояснил американский лидер.

По его словам, данная тема не является "номером один в повестке дня", но поскольку США всегда защищает Данию, как и "большую часть мира", то обсуждение актуально. Так, Трамп собирается "уберечь" Копенгаген от необходимости тратить по 700 миллионов в год на обслуживание крупнейшего острова в мире, передает Bloomberg.

Сайт kp.ru писал, что сначала о заинтересованности главы Белого дома в Гренландии сообщили в СМИ, а уже потом подтвердили в администрации.

При этом датские власти категорически отвергли возможность передачи острова и выразили надежду на то, что Трамп просто пошутил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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