Премьер Дании заявила, что Трампу Гренландию никто не продаст

СЕГОДНЯ 05:46 2019-08-19T06:09:00+03:00

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала нашумевшую новость о том, что президент США Дональд Трамп изъявил желание приобрести Гренландию. Как и другие датские политики, она категорически отвергла такую возможность, выразив надежду та то, что глава Белого дома просто пошутил.

«Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия – гренландская. Я действительно надеюсь, что это (идея покупки острова Соединенными Штатами) было сказано не всерьёз», - сказала Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность и целесообразность приобретения этого крупнейшего в мире острова. Позже желание президента «купить Гренландию» подтвердили в Белом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU