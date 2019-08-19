Грабители напали на посла Афганистана в Испании

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-19T11:51:46+03:00

Молодые люди избили дипломата и отобрали у него часы

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Проживающий в Мадриде посол Афганистана в Испании подвергся нападению на улицах Барселоны. Группа молодых людей избила дипломата из-за роскошных часов на ее запястье.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 августа, около 21:40 по местному времени (22:40 мск). Злоумышленники окружили дипломата и отобрали у него часы марки Bulgary стоимостью 17 тысяч евро, после чего скрылись.

Сам посол получил травму ноги. Сотрудники правоохранительных органов уже разыскивают преступников, передает газета El Periodico.

Сайт kp.ru писал, что еще одно нападение на сотрудника иностранной дипмиссии было совершено в начале года в украинском Львове. Почетный консул Бельгии Ярослав Гарцула повздорил с мужчиной из-за места на парковке, после чего был избит. Он получил сотрясение головного мозга и ушиб правого уха.

ИСТОЧНИК KP.RU