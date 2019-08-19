2019-08-19T12:28:57+03:00
Общество

Мультфильм Angry Birds 2 возглавил российский кинопрокат

На втором месте - "Однажды... в Голливуде, на третьем - "Форсаж: Хоббс и Шоу"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Angry Birds 2 стал лидером российского кинопрокатаAngry Birds 2 стал лидером российского кинопрокатаФото: официальный постер фильма
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Мультфильм Angry Birds 2 стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные. В период с 15 по 18 августа фильм собрал 231,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Продолжение истории о "сердитых птичках" оказалось настолько интересным зрителю, что фильм даже обогнал картину Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Былой ажиотаж вокруг этого фильма начал потихоньку стихать, и на этой неделе картина заняла только второе место (сборы - 204,1 млн рублей). "Однажды... в Голливуде" - это история о знаменитом актере Рике Далтоне, который теряет былую славу и вынужден быстро адаптироваться к новому миру киноиндустрии. А главные роли в этом фильме сыграли звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

На третьей строчке рейтинга оказался американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу". Это девятый фильм серии "Форсаж", в котором суперагент Люк Хоббс вынужден объединится с опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы спасти мир от смертельного биохимического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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