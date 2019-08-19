Турецкие БТР вошли в сирийский Саракиб, несмотря на протесты Дамаска

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-19T12:21:02+03:00

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Турецкие войска незаконно зашли на территорию Сирии и двинулись в сторону города Хан-Шейхун провинции Идлиб, где сейчас ведутся ожесточенные бои между правительственной армией и террористами. Об этом сообщил официальный источник в министерстве иностранных дел САР.

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", — цитирует SANA представителя ведомства.

Дипломат подчеркнул, что руководство Сирии решительно осуждает турецкую интервенцию, а значит Анкара будет нести полную и единоличную ответственность за последствия этого "вопиющего нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности" республики.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов.

ИСТОЧНИК KP.RU