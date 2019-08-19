Поставки российских вертолетов в Сербию состоятся в начале 2020 года

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-19T12:47:18+03:00

В партию входят четыре Ми-35 и три Ми-17

Изменить размер текста: A A

Российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 будут поставлены в Сербию в начале 2020 года. Об этом сообщил министр обороны республики Александар Вулин.

По его словам, соглашение о военно-техническом сотрудничестве двух стран успешно осуществляется. Так, например, ранее была осуществлена беспрепятственная поставка десяти бронетранспортеров БРДМ-2, а уже в первой половине первого квартала следующего года в Сербию доставят еще технику. Речь идет о четырех вертолетах Ми-35 и трех Ми-17.

"У нас никогда не было такого объема сотрудничества. Со времен Второй мировой войны у нас не было такого числа совместных действий, учений. Мы продолжим взаимодействовать в сфере учений, обмена военным опытом, военного образования". - сказал Вулин в эфире в эфире телеканала РТС.

Сайт kp.ru писал, что ранее министр обороны Сербии встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. Они обсудили запланированные на этот год совместные военные учения и другие вопрос ВТС.

ИСТОЧНИК KP.RU