2019-08-19T15:18:20+03:00
В мире

Росатом может принять участие в строительстве болгарской АЭС

Речь идет об атомной станции "Белене"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Болгария приняла заявку Росатома на участие в проекте АЭС в БеленеБолгария приняла заявку Росатома на участие в проекте АЭС в БеленеФото: "КП" Архив
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Болгария приняла заявку российской корпорации "Росатом" на участие в проекте строительства болгарской атомной станции "Белене".

- В рамках процедуры по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" (Болгария) госкорпорация "Росатом" в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК) заявка успешно принята, - сообщает ТАСС.

Напомним, строительство АЭС "Белене" началось в 1981 году. Однако из-за многочисленных проблем проект несколько раз останавливался и вновь возобновлялся. Последний раз строительство заморозили в 2012 году.

Сейчас болгарское правительство приняло решение вновь возобновить строительство "Белене". При этом, отмечается, что проект не может быть реализован без участия России, так как Росатом является производителем реакторного оборудования. Корпорация, в свою очередь, заявила, готова оказать Болгарии необходимую поддержку в строительстве станции.

Само строительство может начаться в 2020-2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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