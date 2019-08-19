ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-19T14:03:46+03:00

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало

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Военно-воздушные силы Сирии атаковали конвой турецких военных, которые ранее вторглись на территорию республики. Инцидент произошел в провинции Идлиб.

Сирийские истребители нанесли удары, когда турецкие войска находились в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало. Согласно данным DHA, местные жители спешат покинуть район конфликта.

Сайт kp.ru писал, что снабженные оружием турецкие бронетранспортеры нарушили границу САР утром в понедельник, 19 августа, и двинулись в сторону Хан-Шейхуна, где сейчас ведутся бои между правительственными войсками и боевиками.

В сирийском МИД уже осудили проводимую Анкарой интервенцию и назвали случившее "вопиющим нарушением суверенитета, единства и территориальной целостности" страны.

ИСТОЧНИК KP.RU