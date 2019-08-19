Швейцарские истребители сопроводили российский правительственный самолет

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-19T15:01:04+03:00

На борту находились журналисты и члены делегации, летевшие во Францию на встречу Путина и Макрона

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Два истребителя военно-воздушных сил Швейцарии несколько минут сопровождали российский самолет, летевший во Марсель. На борту находились члены российской делегации, которые летели во Францию на встречу Путина и Макрона. Среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков, а также журналисты "кремлевского пула".

Истребители сопровождали российский самолет с момента, как тот вошел в воздушное пространство Швейцарии и до границы с Францией, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726829" frameborder="0"></iframe> Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина.

Напомним, встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоится сегодня, 19 августа. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Ирана. В частности, его ядерную программу. Основной темой переговоров также станет конфликт на территории Украины и напряженная обстановка в Сирии и Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU