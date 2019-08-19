Переговоры с видом на пляж: Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Российский лидер посетит официальную летнюю резиденцию французского главы Макрона, где проведет с ним деловую встречу
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Российский лидер Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом.
Сообщается, что он посетит официальную летнюю резиденцию французского президента Эммануэля Макрона, где проведет с ним переговоры.
В ходе переговоров лидеры обсудят урегулирование на Украине, в том числе в рамках "Нормандского формата", ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. Также Путин и Макрон обсудят перспективы проведения саммита РФ-Франция-ФРГ-Турция по Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU