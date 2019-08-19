Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
Супруга французского лидера Эммануэля Макрона, Брижит, несмотря на травму руки, встретила президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с главой Франции.
Накануне женщина появилась на публике с бандажом на руке. Дело в том, что в минувшую субботу, Брижит поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
Первая леди Франции была одета в голубое платье и сначала пришла с бандажом, но за несколько минут до начала церемонии встречи сняла ее. Владимир Путин пришел на встречу с букетом цветов, который он подарил Брижит, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время деловой встречи Владимир Путин с Эммануэлем Макроном во Франции обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Иране и на Украине. Встреча президентов двух стран проходит в летней резиденции французского лидера Брегансон.
ИСТОЧНИК KP.RU