2019-08-19T18:51:40+03:00
В мире

Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке

Накануне первая леди Франции поскользнулась на лодке и вывихнула плечо
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на рукеБрижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на рукеФото: REUTERS
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Супруга французского лидера Эммануэля Макрона, Брижит, несмотря на травму руки, встретила президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с главой Франции.

Накануне женщина появилась на публике с бандажом на руке. Дело в том, что в минувшую субботу, Брижит поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

Первая леди Франции была одета в голубое платье и сначала пришла с бандажом, но за несколько минут до начала церемонии встречи сняла ее. Владимир Путин пришел на встречу с букетом цветов, который он подарил Брижит, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время деловой встречи Владимир Путин с Эммануэлем Макроном во Франции обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Иране и на Украине. Встреча президентов двух стран проходит в летней резиденции французского лидера Брегансон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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