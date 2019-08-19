2019-08-19T19:18:23+03:00
Политика

Макрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕС

В противном случае, по мнению французского лидера, страна оттолкнет Россию к Китаю [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Макрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕСМакрон заявил, что Франция выступает за перезапуск отношений РФ и ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время деловой встречи с российским лидером президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона выступает за перезапуск отношений РФ и ЕС. В противном случае, по мнению Макрона, страна оттолкнет Россию к Китаю.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Франция исторически один из ключевых партнеров в мире, пишет "РИА-Новости".

Путин и Макрон делают совместное заявление для прессы .Прямая трансляция. Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон делают совместное заявление для прессы.

- Вместе с Францией мы вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне. Но, безусловно, отношения с Францией имеют более глубокие исторические корни, - отметил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский глава Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с французским главой Эммануэлем Макроном. Российский президент также отметил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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