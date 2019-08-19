2019-08-19T19:32:50+03:00
Общество

Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в Северодвинске

Российский лидер также подчеркнул, что люди, которые погибли и выполняли важнейшую функцию во время инцидента, будут представлены к наградам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в СеверодвинскеПутин заявил об отсутствии повышения радиационного фона после ЧП в СеверодвинскеФото: REUTERS
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Российский глава Владимир Путин заявил, что никакой угрозы и никакого повышения фона после ЧП в Северодвинске не существует.

- Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Мы серьезных изменений там не видим, - подчеркнул российский лидер перед началом переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Также он подчеркнул, что люди, которые погибли и выполняли важнейшую функцию во время инцидента, будут представлены к наградам, пишет "Интерфакс".

Напомним, взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа этого года при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. В результате инцидента погибли несколько человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что у врачей после ЧП в Северодвинске не выявили превышения уровня облучения. По данным Минздрава, 91 человек, медики и другие сотрудники ОКБ Архангельска, прошли обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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