В Исландии "официально" похоронили 700-летний ледник, который растаял из-за глобального потепления

СЕГОДНЯ 20:44 2019-08-19T20:54:06+03:00

На данный момент от него осталась небольшая часть на вершине вулкана близ Рейкьявика

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В Исландии провели траурную церемонию "похорон" 700-летнего ледника Okjökull. Сообщается, что несколько лет назад он растаял из-за глобального потепления.

На данный момент от него осталась небольшая часть на вершине вулкана близ Рейкьявика.

- Ледник, которому около 700 лет, официально был признан погибшим в 2014 году. Сейчас от него осталась лишь небольшая часть на вершине вулкана близ Рейкьявика, - сообщает BBC. Также стало известно, что Оkjökull – первый исландский ледник, который потерял свой статус.

Во время "похорон" на вулкане установили памятную табличку. На ней указали цифру 415ppm. Это концентрация углекислого газа в воздухе по всему миру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что лесные пожары в Сибири ускорят глобальное потепление. Дым от горящих лесов тянется в Арктику, и льды тают быстрее. А в атмосферу попадает огромное количество углекислого газа, который считается одним из главных виновников глобального потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU