2019-08-20T00:31:32+03:00
В мире

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены попробовать приветственный каравай

Супруга израильского премьера бросила выпечку на землю
Мария ИГНАТЬЕВА
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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены попробовать приветственный каравайНетаньяху прокомментировал отказ своей жены попробовать приветственный каравайФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент, когда его супруга Сара выбросила на землю приветственный каравай в аэропорту Украины. Политик отметил, что не стоит искать в случившемся признаков неуважения, обратив внимание на наряд своей супруги.

- Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине, - заявил Нетаньяху.

Он также уточнил, что если бы не случившееся, то израильские СМИ даже не обратили бы внимание на поездку премьер-министра на Украину. При этом, как считает Нетаньяху, это был исторический визит. Более того, если таким образом можно привлечь внимание журналистов к таким поездкам, то «пускай будет так».

- Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим, - заявил политик.

Сайт kp.ru писал ранее, что визит премьер-министра Израиля с супругой в Незалежную начался со скандала. Помимо брошенного на землю каравая, был инцидент с пилотом по пути в Украину.

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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