Скандал в Киеве: Жена Нетаньяху выбросила приветственный каравай на землю

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-19T11:39:03+03:00

До этого жена Биньямина Нетаньяху пыталась ворваться в кабину пилота, который не поприветствовал ее должным образом

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Визит в Украину супругов Нетаньяху начался со скандалов. С двух. Сначала жена премьер-министра Израиля попыталась зайти в кабину пилотов. По мнению Сары Нетаньяху экипаж авиакомпании «Эль Аль» не поприветствовал именитых пассажиров должным образом.

Проникнуть в кабину пилотов ей не дали, что вызвало еще больше недовольства женщины. К итогу командиру воздушного суда пришлось во второй раз приветствовать премьер министра и его жену за 45 минут до прилета в Украину. Так что к моменту прибытия в Киев настроение у супруги Биньямина Нетаньяху уже было испорчено.

В аэропорту важных гостей встречали традиционным караваем. Премьер министр Израиля, как и положено отломил кусок пирога и обмакнул в соль. Следующий ломик передал жена. Однако, есть каравай она не стала и просто выбросила его на землю.

Это первый визит в Украину израильского премьер-министра за 20 лет. Планируется подписание ряда украино-израильских документов.

Сара Нетаньяху не боится быть в центре громких историй. В 2013 году она заявила, что хочет подарить пластмассовый гамбургер Обаме для его собаки. А в июне ее обвинили в растрате государственных денег.

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU