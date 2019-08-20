В США могут снизить налог на зарплату в рамках борьбы с кризисом

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-20T09:10:16+03:00

Обсуждение вопроса находится на ранней стадии и пока не вынесено в Конгресс

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Администрация президента США рассматривает возможность краткосрочного снижения налога на зарплату в рамках стимулирования экономики и борьбы с кризисом. Ожидается, что это позволит предотвратить возможную рецессию.

Обсуждение инициативы все еще находится на ранней стадии и продвигать ее в Конгрессе пока не планируют, но советники главы государства Дональда Трампа весьма обеспокоены ситуацией, передает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Сейчас американцы платят налог на заработную плату в размере 6,2%. Администрация предыдущего президента США Барака Обамы временно сокращала данный сбор до 4,2% с целью стимулировать рост потребительских расходов, а потом вернула его на исходный уровень.

Эта мера может быть вновь актуальна на фоне признаков грядущей рецессии. Сайт kp.ru писал, что ранее краткосрочные государственные облигации превысили доходность долгосрочных. Это, в свою очередь. вызвало резкое проседание фондовых индексов США.

ИСТОЧНИК KP.RU