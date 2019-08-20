2019-08-20T09:29:03+03:00
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Водителей могут освободить от уплаты штрафов, присланных с задержкой

Речь идет об электронном уведомлении через портал "Госуслуги"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиян предложили освободить от штрафов в случае задержки уведомленияРоссиян предложили освободить от штрафов в случае задержки уведомленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий освобождение российских водителей от штрафов в случае, если уведомление о нем не появилось на портале госуслуг в течение 10 дней с момента фиксации нарушения ПДД.

Текст документа распространила пресс-служба одного из инициаторов, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Он предлагает внести поправки в статью 2.6.1. административного кодекса, которая позволяет привлекать водителей к ответственности за правонарушения в области дорожного движения на основании данных фото-видеофиксации.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что сейчас уведомления о наложении штрафов часто приходят с задержкой в полгода и даже в несколько лет. При этом электронные экземпляры соответствующих обращений не направляются водителю в установленный законодательством срок, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее власти частично исправили ситуацию и приняли закон о продлении льготного 20-дневного периода уплаты штрафов ГИБДД. Теперь даже если извещение пришло с задержкой - скидка сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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