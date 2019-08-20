Банки предупреждают о мошеннических атаках на счета клиентов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-20T11:19:18+03:00

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Банки начали оповещать своих клиентов о мошенниках, активизировавшихся после слива персональных данных клиентов. Пользователям приходят уведомления по электронной почте, SMS, мобильном приложении и личном кабинете, а также в социальных сетях.

По мнению экспертов, таким образом кредитные организации признают факт утечки личных данных клиентов и пытаются свести возможный ущерб к минимуму. Массовые рассылкам делают ВТБ, Почта Банк, Ак Барс Банк, банки МТС и «Возрождение». Сбербанк проводит образовательные форумы, на которых рассказывает клиентам о мерах безопасности в цифровом мире.

Мошенники звонят клиентам банка, называют часть известной им персональной информации и пытаются узнать дополнительные данные для списания средств, например, выясняют CVV-код (на оборотной стороне карты, как правило, это три цифры) и пароль, присланный по SMS.

Как сообщили "Известиям" в ВТБ и Сбербанке, злоумышленники во время звонка также используют робота для получения дополнительных сведений. При этом банки, напоминают, что ни сотрудники, ни роботы не запрашивают коды – это уловки мошенников.

В банке «Возрождение» тем не менее отметили, что сейчас в кредитных организациях для общения с клиентами стали использовать чат-боты, роботы, автоматизированные системы обзвона, однако в основном они применяются для сообщения информации клиенту о финансовых услугах.

Как ранее сайт kp.ru писал, что банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств путем внесения изменений в закон о национальной платежной системе. Сейчас такая транзакция может быть прервана на этапе списания денежных средств. Если сам банк заметит подозрительную активность, то, согласно инициативе, сможет заблокировать карту клиента сроком на два дня, а при обращении владельца карты в полицию – на 30 рабочих дней.

Дальнейшее обсуждение инициативы пройдет на заседании комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России 27 августа. В обсуждении также примут участие представители Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU