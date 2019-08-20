2019-08-20T11:19:18+03:00
Экономика

Банки предупреждают о мошеннических атаках на счета клиентов

Массовая утечка персональных данных все-таки была
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Банки предупреждают о массовых случаях мошенничестваБанки предупреждают о массовых случаях мошенничестваФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Банки начали оповещать своих клиентов о мошенниках, активизировавшихся после слива персональных данных клиентов. Пользователям приходят уведомления по электронной почте, SMS, мобильном приложении и личном кабинете, а также в социальных сетях.

По мнению экспертов, таким образом кредитные организации признают факт утечки личных данных клиентов и пытаются свести возможный ущерб к минимуму. Массовые рассылкам делают ВТБ, Почта Банк, Ак Барс Банк, банки МТС и «Возрождение». Сбербанк проводит образовательные форумы, на которых рассказывает клиентам о мерах безопасности в цифровом мире.

Мошенники звонят клиентам банка, называют часть известной им персональной информации и пытаются узнать дополнительные данные для списания средств, например, выясняют CVV-код (на оборотной стороне карты, как правило, это три цифры) и пароль, присланный по SMS.

Как сообщили "Известиям" в ВТБ и Сбербанке, злоумышленники во время звонка также используют робота для получения дополнительных сведений. При этом банки, напоминают, что ни сотрудники, ни роботы не запрашивают коды – это уловки мошенников.

В банке «Возрождение» тем не менее отметили, что сейчас в кредитных организациях для общения с клиентами стали использовать чат-боты, роботы, автоматизированные системы обзвона, однако в основном они применяются для сообщения информации клиенту о финансовых услугах.

Как ранее сайт kp.ru писал, что банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств путем внесения изменений в закон о национальной платежной системе. Сейчас такая транзакция может быть прервана на этапе списания денежных средств. Если сам банк заметит подозрительную активность, то, согласно инициативе, сможет заблокировать карту клиента сроком на два дня, а при обращении владельца карты в полицию – на 30 рабочих дней.

Дальнейшее обсуждение инициативы пройдет на заседании комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России 27 августа. В обсуждении также примут участие представители Центробанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор сообщил сколько времени школьникам можно проводить у экранов
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда в связи "с утратой доверия"
МИД КНР: ракетные испытания США подтверждают истинные цели выхода из ДРСМД
Кнопка не сдается: кнопочные мобильники удерживают четверть рынка в России
Резервный самолет забрал пассажиров из аэропорта Гюмри
В России падают цены на свинину
Три человека пострадали в результате драки со стрельбой в Киеве
Власти Филиппин объявили эпидемию: 807 человек умерли из-за лихорадки денге
США сожалеют об освобождении иранского танкера Grace 1
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
В МИД РФ сожалеют в связи с испытанием США ракеты, нарушающей ДРСМД
Миллиардер-педофил Эпштейн написал завещание за два дня до смерти
Марк Захаров попал в реанимацию с подозрением на воспаление легких
Водителей могут освободить от уплаты штрафов, присланных с задержкой
В США могут снизить налог на зарплату в рамках борьбы с кризисом
В Турции руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна
В Китае запускают массовую продажу клонированных котов
Атамбаев останется под стражей до 26 октября
Власти Гонконга создадут платформу для диалога с протестующими
В Госдуме предложили установить в школах шкафчики для вещей учащихся
Банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств
На западе Мексики неизвестные расстреляли шестерых человек
При обстреле турецкого конвоя в Сирии погибли три человека
Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в Гренландии