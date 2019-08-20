Кнопка не сдается: кнопочные мобильники удерживают четверть рынка в России

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-20T11:32:07+03:00

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По данным GfK, «М. Видео – Эльдорадо» и «Связной», за первое полугодие 2019 года, в России было продано почти 4 млн. кнопочных телефонов или 23% из всего объема продаж телефонных аппаратов. При этом смартфонов было реализовано чуть более 13 млн. шт.

По информации «М. Видео – Эльдорадо», за 6 месяцев текущего года продажи смартфонов держатся на уровне 17,3 млн единиц на общую сумму около 220,8 млрд рублей. Под давлением новых технологий продажи кнопочных телефонов постепенно снижаются, годовое падение на 9%.

Тем не менее, простые телефоны по-прежнему очень востребованы у российского потребителя, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. А представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева сообщила «Известиям», что на каждые три купленных смартфона приходится один кнопочный аппарат для звонков и SMS. Пусть такие аппараты менее функциональны, но дольше держат заряд, их часто используют про запас — для срочной связи, говорит она.

Очень часто кнопочные мобильники смартфонам предпочитают пожилые люди, предпочитают устройства с большими кнопками, а также курьерские службы, которые не отслеживают своих курьеров с помощью GPS.Также на рынке представлены специализированные кнопочные телефоны для военных.

Например, в июле российская компания BQ представила такое устройство. В «телефоне для военных» нет мультимедийных функций, камеры, доступа в интернет и диктофона, но предполагается, что он может проработать несколько недель без подзарядки.

Востребованы простые мобильники и на малых предприятиях, а также при замене квартирного телефона или телефона на дачу, в том числе, из-за и более низкой, по сравнению со смартфонами, цены.

По словам эксперта, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей. По данным экспертов, в ближайшее время доля кнопочных телефонов на отечественном рынке скорее всего не упадет ниже 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU