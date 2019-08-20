В московских детсадах отменили обязательную справку о контакте с больными

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-20T12:20:12+03:00

Раньше проходить медосмотр приходилось всем детям после летних каникул Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь дополнительный осмотр будут проходить только дети, реально имевшие шанс заразиться

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Родителям воспитанников московских детских садов больше не придется получить бумажную справку об отсутствии контакта с инфекционным больными каждое лето. Теперь медосмотр будет проходиться ребенком только по специальному указанию Минздрава.

С нового учебного года в столице начнется взаимодействие нескольких ведомств: Минобра, Миздрава и Роспотребназдора. Благодаря обмену данными, специальный осмотр в поликлинике будут проходить только дети проживающие вблизи очага инфекционного заражения, сообщает ТАСС.

«Мы взглянули на проблему глазами потребителя, причем сразу с четырех сторон - со стороны родителей, детских садов, поликлиник и Роспотребнадзора. Теперь мы не гребем всех под одну гребенку, создавая неудобства сразу всем столичным семьям и напрягая врачей в поликлиниках, а точечно выделяем очаг инфекции и работаем напрямую с семьей, попавшей в карантин», - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Раковая.

Данные буду обновляться ежедневно до конца октября. О необходимости получить документ родителей будут уведомлять по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU