США дополнительно выделят Афганистану $125 млн гуманитарной помощи

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-20T13:19:18+03:00

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Соединенные Штаты дополнительно выделят 125 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Кабуле.

Все средства пойдут на обеспечение местного населения продуктами питания, медицинской помощью и на образование. Также они позволят республике подготовиться к возможным стихийным бедствиям и репатриации беженцев. Всего же в 2019-м финансовом году, который закончится уже в октябре, американцы выделят Афганистану 190 миллионов долларов.

"США настоятельно призывают другие страны внести свой вклад в гуманитарную миссию ООН в Афганистане, которая сейчас финансируется только на 27%", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Сайт kp.ru писал, что в Белом доме хотят сократить объем предоставляемой государствам финансовой помощи на 4,3 миллиарда долларов в текущем финансовом году. Соответствующая инициатива уже направлена в Конгресс.

ИСТОЧНИК KP.RU