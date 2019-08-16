Белый дом хочет сократить помощь иностранным государствам на $4,3 млрд

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-16T09:33:42+03:00

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Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хочет сократить объем финансовой помощи иностранным государствам на 4,3 миллиарда долларов.

Просьба об отмене принятого ранее Конгрессом решения о выделении этих средств будет направлена законодателям в начале следующей недели. Речь идет о 2,3 млрд долларов, которые должны были предоставить Агентству США по международному развитию, и двух миллиардах долларов для Госдепартамента.

Из этих средств 787 миллионов долларов должны были пойти на международную миротворческую деятельность в рамках ООН, 522 млн - на общее финансирование организации, а 364 млн - на поддержку гуманитарных и правозащитных программ.

У Конгресса будет 45 дней на то, чтобы одобрить или отклонить просьбу, а пока все деньги будут заморожены. Их можно будет использовались лишь после 30 сентября, а это уже конец 2019 финансового года, следовательно, срок действия разрешения на реализацию истечет.

Согласно данным Politico, законодатели от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться этой идеи, поскольку финансирование иностранных государств составляет основу глобального лидерства США.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Вашингтон сократил помощь палестинским беженцам и пригрозил полностью отказаться от поддержки Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

ИСТОЧНИК KP.RU