2019-08-20T14:11:28+03:00
Политика

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотного разведчика

Полет «Альтиус-У» прошел без проблем и неожиданностей [Видео]
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Разработка проекта «Альтиус» ведется с 2011 года.Разработка проекта «Альтиус» ведется с 2011 года.Фото: c cайта Министерства обороны РФ.
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Новейший отечественный беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» совершил свой первый полет. Запись испытаний опубликовало Минобороны.

Российский разведывательный беспилотник имеет массу около 6 тонн и может выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, а также безостановочно находиться в воздухе больше суток без вмешательства человека. Важной особенностью комплекса является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», - сообщает пресс-служба министерства обороны РФ

Ранее сайт kp.ru писал о скандале и уголовном деле, связанном с разработкой программы «Альтиус». Тогда ситуацию прокомментировал сам генеральный директор предприятия-разработчика аппарата «ОКБ им. М.П.Симонова» Александр Гомзин.

Минобороны РФ опубликовало видео первого полета 6-тонного беспилотника "Альтиус-у.

ИСТОЧНИК KP.RU

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