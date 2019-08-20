Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотного разведчика
Новейший отечественный беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» совершил свой первый полет. Запись испытаний опубликовало Минобороны.
Российский разведывательный беспилотник имеет массу около 6 тонн и может выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, а также безостановочно находиться в воздухе больше суток без вмешательства человека. Важной особенностью комплекса является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.
«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», - сообщает пресс-служба министерства обороны РФ
Ранее сайт kp.ru писал о скандале и уголовном деле, связанном с разработкой программы «Альтиус». Тогда ситуацию прокомментировал сам генеральный директор предприятия-разработчика аппарата «ОКБ им. М.П.Симонова» Александр Гомзин.
Минобороны РФ опубликовало видео первого полета 6-тонного беспилотника "Альтиус-у.
ИСТОЧНИК KP.RU