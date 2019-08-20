2019-08-20T14:09:51+03:00
Политика

«Европа от Лиссабона до Владивостока»: Макрон написал в Facebook пост на русском языке

Сообщение появилось на следующий день после встречи с Владимиром Путиным
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию «глубоко европейской страной». Об этом он написал на своей официальной странице Facebook. Причем сделал это на русском языке.

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин посетил Францию с рабочим визитом по приглашению Макрона. Главы двух стран обсудили сотрудничество, вопросы безопасности, ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.

- Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений, - написал президент Франции.

Заключил он убеждением в том, что доверие между Европейским Союзом и Россией будет налажено. Об этом Макрон говорил и во время личной встречи с Путиным. Если наладить отношения ЕС и России не удастся, то это по мнению президента Франции, оттолкнет РФ к Китаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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