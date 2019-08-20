2019-08-20T14:30:48+03:00
Политика

В Кремле диалог Путина и Макрона назвали доверительным

В России начнут готовиться к встрече в «нормадском формате»
Юлия САЛЬНИКОВА
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После встречи президента России Владимира Путина с французским коллегой в Кремле начали подготовку к встрече «Нормандской четверки»: Германии, России, Украины и Франции.

-Этому будет предшествовать работа экспертов, - сообщают в Кремле.

Диалог глав двух государств назвали позитивным, насыщенным, конструктивным и доверительным. Путин и Макрон обсудили отношения с Украиной, которая входит в состав «нормандской четверки».

Беседа длилась около трех часов. Обсудили вопросы отношений двух стран, пожары в Сибири, ситуацию в Сирии, на Украине.

Президент Франции выразил уверенность в европейском будущем России. На следующий день после переговоров Макрон написал в соцсетях пост на русском языке. Он написал, что Россия – «глубоко европейская страна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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