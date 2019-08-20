Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за ситуацией в сирийском Идлибе.
Дипломат добавил, что военные РФ находятся на земле в идлибской зоне деэскалации. Она была создана после подписания в сентябре 2018 года президентами России и Турции документа.
- Наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации, которая предполагает обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ заявил, что российские и турецкие военные находятся в повседневном контакте по Идлибу, где и произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов, пишет "ФАН".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сергей Лавров считает, что напряженность в отношениях США и Ирана повлияет на ситуацию в Сирии. Об этом глава МИД России сказал на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой.
ИСТОЧНИК KP.RU