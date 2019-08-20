2019-08-20T15:48:33+03:00
Политика

Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Идлибе

Дипломат добавил, что военные РФ находятся на земле в идлибской зоне деэскалации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в ИдлибеЛавров заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в ИдлибеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за ситуацией в сирийском Идлибе.

Дипломат добавил, что военные РФ находятся на земле в идлибской зоне деэскалации. Она была создана после подписания в сентябре 2018 года президентами России и Турции документа.

- Наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации, которая предполагает обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что российские и турецкие военные находятся в повседневном контакте по Идлибу, где и произошло обострение ситуации из-за вылазок террористов, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сергей Лавров считает, что напряженность в отношениях США и Ирана повлияет на ситуацию в Сирии. Об этом глава МИД России сказал на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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