Лавров считает, что напряженность в отношениях США и Ирана повлияет на ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-08T15:46:53+03:00

Об этом глава МИД России сказал на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что нынешняя напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном не может не отразиться на ситуации в Сирии. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Что касается вопроса о влиянии нынешней напряженности на ситуацию в Сирии. Кончено, все в этом мире взаимосвязано», - приводит слова главы МИД России РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

А накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU